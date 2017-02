Micaela Schäfer will jetzt Hollywood erobern

Micaela Schäfer will in Hollywood richtig durchstarten. Die 33- Jährige feierte bereits letztes Jahr mit der Komödie "Euro Club" ihre erste Filmpremiere. In der österreichisch- amerikanischen Produktion sieht man die DJane als äußerst zeigefreudige Begleitung von Eric Roberts (60), dem Bruder von Julia Roberts (49). Jetzt plauderte die Kurven- Beauty gegenüber "Promiflash" aus, dass sie ein weiteres Filmprojekt plant. Sie wird angeblich bald an der Seite eines echten Weltstars vor Kamera stehen.