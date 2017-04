Micaela Schäfer: Erste Kurzhaarige auf Erotikmesse

"Ja, ich langweile mich einfach total schnell mit meinem Aussehen, es ist einfach so", erklärte die 33- jährige Nacktschnecke der Gossipseite "Promiflash" ihren neuen Haarschnitt. Kultfriseur Sebastian Böhm habe ihre dunkle Mähne laut "Bang News" radikal abgeschnitten. Außerdem hat sie sich für eine neue Haarfarbe entschieden und ist jetzt zur Blondine geworden.

"Das erste kurzhaarige Venus- Model"

Das Ergebnis ihres Friseurbesuchs präsentierte die 33- Jährige jetzt ihren Fans auf ihrer Facebookseite. "Damit bin ich das erste kurzhaarige Venus- Model", schreibt sie stolz zu dem Vorher- Nachher- Foto in ihrer Timeline.

Lob und Kritik für Haarschnitt

Die Fans sind über die Veränderung geteilter Meinung. Auf der einen Seite erntet das Model Komplimente und auf der anderen harte Kritik. "Die neue Frisur steht dir einfach super" oder "Passt dir sehr gut, die Frisur ... Hast halt Neider oder Hater, die gerne so hübsch wären wie du ... Lass dir nichts einreden, sehr hübsch geworden, weiter so Micaela..." heißt es in den wenigen positiven Kommentaren.

"Hey Micaela, lange Haare passen einfach besser zu dir", "Schön ist was anderes" oder "Zu madamig - nicht wirklich cool", urteilen dafür andere ihrer Anhänger. Die ehemalige Dschungelcamperin lässt sich aber von niemanden reinreden und so prallt die Kritik einfach an ihr ab. Die Hauptsache ist schließlich, dass die DJane sich mit ihrer neuen Frisur wohlfühlt - und es sieht ganz danach aus.