Merkels Mutter wütend über Trumps Verhalten

Beim ersten Treffen von Angela Merkel und Donald Trump Mitte März verweigerte der US- Präsident beim Fototermin im Oval Office schlecht gelaunt den normalerweise üblichen "Handshake" zwischen Staatsoberhäuptern. Auch die leise Bitte der deutschen Bundeskanzlerin, es für die Fotografen, die darum gebeten hatten, doch zu tun, ignorierte er.

"Trump hat sich unverschämt verhalten"

Ein Affront, wie Herlind Kasner findet, die mit dem Magazin "Closer" über die pikante Angelegenheit gesprochen hat.

Donald Trump weigert sich Angela Merkel die Hand zu schütteln. Foto: AP

Horst und Herlind Kasner, die Eltern der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, auf einen Archivbild. Foto: AFP



Die Mutter der Kanzlerin: "Der Herr Trump hat sich meiner Tochter gegenüber sehr unverschämt verhalten", so die Englischlehrerin. "Sie behandelt alle immer mit Respekt, und er führt sie mehr oder weniger vor. Ich finde, Angela hat sehr souverän reagiert. Der Herr Trump sollte doch lieber in einer Micky- Maus- Verfilmung mitspielen. Unmöglich finde ich das!" Herlind Kasner verteidigt ihre Tochter aus gutem Grund: "Ich und Angela haben einen tollen Draht zueinander. Wir sehen uns zwar nicht so häufig, aber telefonieren mehrmals die Woche. Wir sind immer füreinander da. Aber ich mische mich natürlich in die politischen Sachen nicht mit ein", sagt Merkels Mutter.

Angela Merkel bei Donald Trump im Oval Office des Weißen Hausen Foto: AdMedia/face to face

Trump spricht von "großartigem Treffen"

Trump selbst schrieb übrigens anschließend auf Twitter, er habe ein "großartiges Treffen" mit Merkel gehabt. Alles andere seinen "Fake News". "Nichtsdestotrotz" sei Deutschland der NATO und den USA viel Geld im Verteidigungsbereich schuldig ...