Melissa McCarthys verrückter Abnehm- Trick

Von der einst korpulenten Sookie aus der Erfolgsserie "Gilmore Girls" ist nicht mehr viel übrig. In den letzten eineinhalb Jahren hat Melissa McCarthy nämlich ordentlich abgespeckt. Im Interview mit ExtraTV.com verriet die Schauspielerin aber nun, dass gar kein besonderer Trick dahinter steckt.

Melissa McCarthy hat rund 45 Kilo abgespeckt. Foto: 2017 Getty Images

2014 hatte Melissa McCarthy noch deutlich mehr Kilos auf den Rippen. Foto: 2014 Getty Images

Was also ist ihr Geheimnis? "Ein super langweiliges Leben, das ist mein Trick", scherzte der die 46- Jährige. "Du schraubst alles runter, du machst nichts, was Spaß macht und du gehst um 19:30 Uhr ins Bett." Ihr Mann Ben Falcone sage manchmal zu ihr: "Es ist gerade 17 Uhr und du trägst schon deinen Schlafanzug?"

Melissa McCarthy Foto: AdMedia/face to face

Melissa möchte mit ihrer Figur aber eigentlich gar keinem Schönheitsideal entsprechen, berichtet "Bang Showbiz". Für die Cover- Story der Zeitschrift "Redbook" sprach sie 2016 bereits über das Thema Magerwahn und Kritik am eigenen Körper: "Gib mir deinen besten Schlag ins Gesicht und ich werde diesen eher annehmen als zu akzeptieren, dass meine Kinder sich schlecht in ihren Körpern fühlen."

