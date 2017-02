Melania Trump: Frauen sind ganz wild auf ihre Nase

Das Aussehen der 46- jährigen First Lady der USA ist für viele Frauen offenbar nachahmenswert.

Melania Trump Foto: EPA

"In meiner Bodenseeklinik haben sich Patienten gemeldet, dass sie das Aussehen von Frau Trump toll finden", verrät Prof. Werner Mang (67), Deutschlands wohl bekanntester Schönheitschirurg, gegenüber der Zeitschrift "Neue Post". "Sogar ein Mann hat angerufen und gefragt, ob es möglich sei, seine Frau zu Melania Trump umzuoperieren."

Melania Trump Foto: Viennareport

Besonders die Nase der Gattin von Donald Trump sei gefragt, so "Nasenpapst" Mang, der auch schon Richard Lugners Ex- Frau Cathy Lugner beraten hat: "Aber auch die hohen Wangenknochen und die Lippen- und Augenpartie." Dieser Trend könnte anhalten, vermutet der Schönheits- Arzt. "Dann gibt es viel zu tun für Schönheitschirurgen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit."

Melania Trump Foto: Viennareport

Melania Trump selbst weist Gerüchte, sie hätte an sich etwas machen lassen zurück. In einem Interview erklärt sie: "An mir ist alles echt ... Viele Menschen behaupten, dass ich diverse Eingriffe habe vornehmen lassen. Das ist aber nicht der Fall. Ich lebe einfach ein gesundes Leben und achte auf meine Haut. Ich bin gegen Botox und gegen Injektionen." Sie denke, dass es dem Gesicht und den Nerven schade. Sie wolle anmutig altern, wie ihre Mutter.

Melania Trump Foto: Viennareport

Eine österreichische Schönheitschirurgin ist im Adabei- TV- Talk da ein wenig anderer Meinung. Sie meint: Melania Trump setzt auf Botox, Hyaluron & Silikon.