Mel B vom Ex- Ehemann zum Sex zu dritt gezwungen

Wie die US- Promiseite "TMZ " berichtet, hat die 41- jährige Sängerin, die sich im März offiziell vom "Bad Lieutenant - Cop ohne Gewissen"- Star getrennt hat, vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirkt, wonach ihr Mann aus dem gemeinsamen Haus ausziehen muss und sich ihr und ihren drei Kindern nicht mehr nähern darf. Der richterlichen Entscheidung ist offenbar eine jahrelange Tortur vorausgegangen, die Mel B in Gerichtsdokumenten schildert.

Mel B Foto: MediaPunch/face to face

Faust ins Gesicht gerammt

Unter anderem soll der Filmemacher seine Frau gewürgt und auf den Boden geschleudert haben, "um zu zeigen, dass er die Macht hat." Als Mel B mit Usher für die TV- Show "X Factor" drehte, soll Belafonte dermaßen ausgeflippt sein, dass er ihr die Faust ins Gesicht rammte und ihre Lippe aufplatzte. Auf ihre Frage, wie sie jetzt auftreten solle, habe er entgegnet, sie hätte sich "vorher überlegen sollen, mit Usher zu flirten und zu f***en." Um seine Brutalität zu decken, zwang er sie, via Twitter Unfälle, die ihr passiert seien, vorzutäuschen.

Irgendwann sei der Zeitpunkt gekommen, an dem sie "emotional und körperlich so fertig gewesen sei", dass sie eine ganze Dose Aspirin geschluckt habe, enthüllt Mel B. Anstatt die Rettung zu holen, wurde sie von ihrem Mann dem Bericht zufolge mit den Worten, "stirb, du Bitch", ins Schlafzimmer gesperrt.

Mel B. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Alberto E. Rodriguez

Kindermädchen geschwängert

Nachdem Belafonte das Kindermädchen geschwängert hatte, verlangte er von ihr, mit diesem zusammenzuleben und gemeinsam das Kind aufzuziehen. Letztendlich habe er die Nanny aber zur Abtreibung gezwungen und ihr 300.000 Dollar von Mel Bs Konto für "besondere Nanny- Services" gegeben. Gerüchte, man hätte eine offene Beziehung gelebt, dementiert Mel B. Belafonte habe sie gezwungen mit ihm und anderen Frauen Sex zu haben. Die Begegnungen habe er heimlich mitgefilmt und sie dann mit den intimen Videos erpresst.

Die Versuche, ihn zu verlassen seien gescheitert, weil er sie bedroht habe. "Er drohte mir Gewalt an und wollte mein Leben in jeder erdenklichen Weise zerstören ... meine Karriere ... und die Kinder wollte er mir wegnehmen." Belafonte wies alle Behauptungen der Sängerin zurück.

Mel B und Stephen Belafonte gaben sich 2007 in Las Vegas das Jawort. Melanie Brown, auch bekannt als "Scary Spice", brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Vater von Mel Bs Tochter Angel Iris ist der US- Schauspieler Eddie Murphy. Tochter Phoenix stammt aus ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieler Jimmy Gulzar. Mit Stephen Belafonte hat die Musikerin ebenfalls eine Tochter, Madison, für die sie das gemeinsame Sorgerecht beantragt hat.