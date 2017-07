"Meine Kinder haben ihren Helden verloren"

Am 20. Juli hatte sich Chester Bennington mit nur 41 Jahren das Leben genommen . Nun veröffentlichte "Us Weekly" ein Statement seiner Frau, in dem Talinda Bennington deutlich macht, wie grausam die vergangenen Tage für sie gewesen waren: "Vor einer Woche habe ich meinen Seelenverwandten und meine Kinder ihren Helden verloren - ihren Papa. Wir führten ein märchenhaftes Leben und jetzt ist es zu einer Shakespeare- Tragödie geworden. Wie soll ich jetzt weitermachen? Wie soll ich meine zerbrochene Seele wieder zusammenflicken? Die einzige Antwort, die mir einfällt, ist die, dass ich unsere Kinder mit all meiner Liebe, die mir noch bleibt, großziehen werde."

Einprägsame Worte richtete die Witwe auch direkt an die Fans des Musikers: "Ich will meine Gemeinschaft und die Fans weltweit wissen lassen, dass wir eure Liebe spüren können. Meine Kinder waren zu jung, als sie ihren Vater verloren haben, aber ich weiß, dass ihr alle helfen werdet, die Erinnerung an ihn am Leben zu halten. Möge Gott uns segnen und uns allen helfen, uns gegenseitig zu stützen, wenn wir Schmerzen haben. Chester hätte das für uns so gewollt. Ruhe in Frieden, mein Liebster."

Chester Bennington (li.) und Mike Shinoda im Jahr 2014 Foto: Owen Sweeney/Invision/AP

Trieb Chester die Trauer um Chris Cornell in den Tod?

Wenige Tage nach dem Tod des Rockstars fragen sich einige, ob der Suizid seines Freundes Chris Cornells ihn in den Selbstmord getrieben haben könnte. So schrieb er auf Twitter nur einen Tag nach Cornells Tod: "Ich kann mir keine Welt ohne dich vorstellen. Ich bete, dass du im nächsten Leben Frieden findest. Ich sende meine Liebe an deine Frau und Kinder, Freunde und Familie. Danke, dass ich ein Teil deines Leben sein durfte."