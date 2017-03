"Meine Frauen hingen nur an materiellen Dingen"

"Bambi", "Mausi", "Kolibri": In den 84 Jahren seines Lebens hat Richard Lugner schon das eine oder andere "Tierchen" an seiner Seite gehabt. Was er aus seinem regen Liebesleben gelernt hat? Das verrät der Society- Baumeister jetzt im Song "Vanessa", den er mit dem Schlagersänger Hansi Berger aufgenommen hat.

Foto: Viennareport

Darin versucht sich Mörtel als Rapper, der dem Musiker, der von seiner neuen Flamme Vanessa musikalisch schwärmt, einen guten Rat gibt: "Ich, der Richard, muss dich warnen, du tust mir jetzt schon erbarmen. Musst du dich denn schon entscheiden? Exklusivität heißt leiden. Die 'Mausi', 'Hasi', 'Bambi' 'Spatzi', 'Käfer' und das 'Katzi', viele meiner Frauen hingen nur an materiellen Dingen. Wenn sie wieder gingen, ließ ich meistens noch was springen."

Doch wie kam es zu dem musikalischen Seitenhieb des Baulöwen auf seine Ex- Freundinnen? Hansi Berger war es, der den 84- Jährigen unbedingt bei seinem neuen Projekt dabeihaben wollte. "Der Herr Lugner ist seit Jahren ein Freund der Familie", erklärt der 24- jährige Musiker Bunte.de. "Wir haben einen Text für ihn geschrieben und ihn gefragt, ob er Lust hätte, mitzumachen. Zwei Tage später hat er zugesagt."

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Mitte Jänner habe schließlich der Videodreh stattgefunden, so Berger weiter. "Er kam direkt von der Therapie ins Studio. Er war bestens gelaunt. Ich glaube, die Krankheit blendet er aus." Und außerdem verrät der Musiker noch ein kleines Liebes- Geheimnis von Mörtel: "Aktuell hat er keine." Beim Dreh habe er ihm aber verraten, dass er sein Beuteschema nach seiner letzten Scheidung überdacht habe. "Jetzt wird's mal Zeit, dass eine Vier davorsteht", habe Lugner ihm erklärt.