Mehr als das perfekte Lifestyle- Accessoire!

Feiner Diamantschliff, eine gleichmäßige Oberfläche vorne und hinten, ein nahtloser Übergang zum Display ohne jegliche Unebenheiten, dabei flach und wunderbar schlank - das Huawei P10 setzt optisch neue Maßstäbe. Doch nicht nur das Auge darf sich freuen, dafür sorgen der neue Kirin 960- Prozessor und zahlreiche weitere technische Raffinessen, wie die Schnellladefunktion oder der Fingerprint- Sensor.

Besondere Freude aber werden technikbegeisterte Fashionistas mit der Leica Dual- Kamera 2.0 haben, die dem Nutzer farbenfrohe Effekte und einen modernen zweifachen Hybrid- Zoom für Micro- Shot- Aufnahmen bietet!

Symbolfoto - Farbe, Form, Benutzeroberfläche und Funktionen können abweichen. Foto: Huawei

Neue Möglichkeiten der Portrait- Fotografie

Neben der Leica Dual- Kamera 2.0 stammt auch die Frontkamera der Smartphones erstmals von Leica, die durch verbesserte Algorithmen zudem wichtige technische und künstlerische Fotografie- Funktionen unterstützt.

Mit der Leica Dual-Kamera 2.0 stehen Sie immer im richtigen Licht! Foto: Huawei

Perfekte Lichtverhältnisse - bei Tag und Nacht!

Damit Sie Ihre Fotos noch individueller gestalten können, umfassen die Portrait- Features des Huawei P10 eine präzise 3D- Gesichtserkennungstechnologie. Diese wertet 190 detaillierte Identifizierungspunkte aus, ermöglicht eine schnellere und akkurate Erkennung und bildet die Grundlage für Huaweis dynamische Beleuchtungs- und Portrait- Funktionen. Der eigens entwickelte Bildalgorithmus erkennt die Position jedes Gesichtszuges und die Einzigartigkeit des Hauttyps - Portrait- Aufnahmen können somit individuell abgestimmt werden und wirken natürlicher. Der Autosensing- Algorithmus erfasst Lichtveränderungen und passt sich der Umgebung an - Sie stehen also immer im richtigen Licht!

Zahlreiche Portrait-Features lassen Sie Selfies ganz neu erleben! Foto: Huawei

Mit Huawei und Leica stehen Sie nie wieder allein da

Macht der Nutzer mit der 8- Megapixel- Frontkamera Fotos, erkennt das Smartphone automatisch, ob es sich um ein Selfie oder ein Gruppenbild handelt. Bei einem Gruppenbild springt das Smartphone direkt in den Weitwinkelmodus, der Tiefenschärfe- Algorithmus ermöglicht lebendige Aufnahmen und stellt dabei den Hintergrund elegant unscharf. Damit werden Fotos fürs persönliche Fotoalbum sowie Facebook, Instagram und Co. ein Kinderspiel! Und die Fotos können wie bei professionellen Spiegelreflex- Kameras auch im RAW- Format fotografiert werden. So lassen sich Urlaubsfotos und einzigartige Familienmomente in besonders hoher Qualität und Größe ausdrucken und im heimischen Wohnzimmer aufhängen.

Video: Huawei

Das Huawei P10 setzt designtechnisch neue Maßstäbe

Zurück zur Optik: Zum ersten Mal kommt zusätzlich zu den verfeinerten Sandstrahl- und Hochglanz- Veredelungen auch die branchenweit erste Hyper- Diamond- Cut- Verarbeitung (Dazzling Blue und Prestige Gold) für Smartphones zum Einsatz. Die Smartphones sind zudem in einer Auswahl außergewöhnlicher und moderner Farben erhältlich.

Klassisch, in Sandstrahl- und Hochglanzveredelung oder doch in Hyper Diamond Cut-Verarbeitung? Foto: Huawei

Das Huawei P10 ist in den Farben Mystic Silver, Graphite Black und Prestige Gold zum unverbindlichen Richtpreis von 599 Euro erhältlich. Der Farbton Dazzling Blue folgt im April, im Sommer erscheint Greenery. Mitte April folgt das Huawei P10 Plus, das einen unverbindlichen Richtpreis von 799 Euro hat.

Weitere Informationen und Testberichte finden sie unter www.chip.de und www.connect.de .