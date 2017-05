Meghan Markle war mit Harry bei Pippas Hochzeit!

Am Samstag hat in England die Society- Hochzeit des Jahres stattgefunden: Die Schwester von Herzogin Kate, "almost- royal" Pippa, heiratete den Hedgefonds- Manager James Matthews. Weil Pippa durch ihre Schwester mit den Royals verbandelt ist, war auch ihr Schwager Prinz Harry bei der Hochzeit dabei. Und - wie nun endlich klar ist - auch Harrys Freundin, die Schauspielerin Meghan Markle! Allerdings erst beim abendlichen Empfang.