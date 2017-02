Meghan Markle: So verliebt ist sie in Prinz Harry

Könnte dies eine Liebeserklärung an Prinz Harry sein? Die Schauspielerin wurde am Mittwoch beim Blumenshopping in London gesehen. Zeugen achteten aber nicht auf den weißen Blumenstrauß, sondern auf den Ring, der Markle schmückte. In ihn eingraviert war nämlich der Anfangsbuchstabe ihres Liebsten, Prinz Harry, zu erkennen.

Meghan Markle Foto: Walker/face to face

Die 35- Jährige sei quasi schon zu dem beliebten Rotschopf in den Kensington Palast gezogen, heißt es. Damit lebt sie Tür an Tür mit Prinz William und Herzogin Kate. Angeblich hat Herzogin Kates Schwester Pippa Markle bereits zu ihrer Hochzeit im Mai eingeladen.

Foto: instagram.com/meghanmarkle, APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Ein Vertrauter berichtete, die Darstellerin wolle im Moment so viel Zeit wie möglich mit dem Prinzen in London verbringen, bevor sie ab März wieder ihren filmischen Verpflichtungen bei der Serie "Suits" in Kanada nachgehen muss. Ein anderer Insider offenbarte, dass der Serienstar überlege, am Ende diesen Jahres sogar für immer nach London zu ziehen und ihren Schauspieljob für Harry völlig aufzugeben. Die Schöpfer der Serie würden sich angeblich schon Wege überlegen, die hübsche Brünette aus der Show heraus zu schreiben.

Und, wer weiß, vielleicht hat Prinz Harry ja bereits am Valentinstag einen noch schöneren Ring für sie in einer Schatulle ...