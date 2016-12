Meghan Markle: Rassismus wegen schwarzem Vater

Prinz Harrys Freundin Meghan Markle schreibt einer Agenturmeldung zufolge in einem Essay der "Elle UK" über den täglichen Rassismus in den sozialen Medien. Bekanntheit erlangte Markle durch ihre Rolle als Rachel Zane in der Serie "Suits". Dort spielt der schwarze Schauspieler Wendell Pierce ihren Vater. Das löste eine Welle des Rassismus aus.

Markle schreibt: "Ich erinnere mich an die Tweets, als die erste Folge der Zane- Familie ausgestrahlt wurde. Sie durchliefen die Skala von 'Warum sollte ihr Vater schwarz sein? Sie ist nicht schwarz' bis zu 'Igitt, sie ist schwarz? Ich dachte, sie wäre heiß.'"

Die Tweets sprächen Bände über den Rassismus in Amerika. Vor Kurzem hatte der Kensington- Palast ein Statement im Namen von Prinz Harry veröffentlicht: "Seine Freundin, Meghan Markle, wurde Zielscheibe von Beschimpfungen und Drohungen. Einiges war sehr öffentlich ... der unverblümte Sexismus und Rassismus in den sozialen Medien oder unter Web- Artikeln. Prinz Harry ist besorgt um Markles Sicherheit und ist zutiefst betrübt, dass er nicht in der Lage war, sie davor zu schützen."

Foto: instagram.com/meghanmarkle, APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Prinz Harry stimme nicht mit Stimmen überein, die behaupten, "dies sei der Preis, den sie bezahlen müsse" oder "dies ist Teil des Spiels". "Das ist kein Spiel - es ist ihr Leben und seins", stellte der Palast klar.

