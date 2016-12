Meghan Markle: Prinz Harry macht für sie Umweg

Stattdessen nahm er den Umweg über Kanada, wo die 35- jährige Schauspielerin wohnt. "Sein Flug nach London mit dem restlichen Gefolge stand an, aber er änderte seine Meinung, weil er nicht länger ohne sie sein konnte", berichtete ein Freund des Prinzen der Zeitung "The Sun". "Es ist nur ein sehr kurzer Stopp, weil er morgen zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London sein muss. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass er kopfüber verliebt ist."

Meghan Markle und Prinz Harry Foto: instagram.com/meghanmarkle, APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Der Freund fügte außerdem hinzu: "Wir haben ihn noch nie so glücklich gesehen." Das frisch verliebte Paar hatte sich zuletzt vor drei Wochen gesehen, als Meghan Markle in London zu Besuch war. Sie sollen nun ihren ersten gemeinsamen Urlaub planen.

Prinz Harry Foto: Viennareport

Auch wenn nicht zu erwarten ist, dass die Schauspielerin eine Einladung zu den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten der Royals in Sandringham bekommen wird, zeigte sie nun auf Instagram ihre Liebe zu Großbritannien.

Die schöne Brünette kleidete ihren Hund Guy in einen Anzug mit dem Union Jack drauf und schrieb dazu: "Aus Liebe zu gebrauchten Kleidungsstücken. Das war Bogarts Pullover als Welpe. Jetzt hält er Guy warm. #puppylove #adoptdontshop #reducereuserecycle."