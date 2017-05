Meghan Markle: Mode- Fauxpas bei Pippas Hochzeit?

S

Zu den Feierlichkeiten in der Familienvilla erschien die Schauspielerin dann laut "Bang Showbiz" auch noch in Schwarzeine Farbe, die auf Hochzeiten Unglück bringen soll!

Julie Lamberg- Burnet, Geschäftsführerin der Sydney School of Protocol, sagte dem "Daily Telegraph" über die kontroverse Kleiderwahl: "Ich denke, die Dinge haben sich geändert, wenn es darum geht, Schwarz und Weiß auf Hochzeiten zu tragen. Es war vor einigen Jahrzehnten sicherlich unpassend, heute wird es jedoch überall akzeptiert."

Meghans erster öffentlicher Auftritt an der Seite des Prinzen war derweil bei einem Polo- Turnier, wo einige Gäste Schnappschüsse des Paares machen konnten. Während der Rotschopf auf dem Feld um den Sieg kämpft, steht seine Freundin am Rand des Turniers und feuert ihren Liebsten an. Es ist das erste Mal, dass die Schauspielerin ihrem Freund offiziell als royale Freundin von der Tribüne aus zujubelte.

