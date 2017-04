Meghan Markle hat Royals schon um Finger gewickelt

Ein Palastinsider verriet dem Magazin "US Weekly", dass Meghan Markle das geschafft hat, was nur wenigen vor ihr zuteil wurde: Sie wurde nach nicht einmal einem Jahr Beziehung mit Prinz Harry bereits in die königliche Familie aufgenommen. "Sie wurde vollkommen von Harrys Familie akzeptiert. Sie sind so glücklich, Harry glücklich zu sehen", so die anonyme Quelle.

Meghan Markle Foto: Walker/face to face

Und nicht nur das: Die 35- Jährige habe sogar eine direkte Telefonverbindung zu den persönlichen Beratern des 32- Jährigen, falls sie Hilfe in royalen Angelegenheiten brauche, zitiert das US- Promi- Magazin den Insider: "Es gab viele Gelegenheiten, bei denen Meghan sich unsicher wegen des Protokolls war und direkten Zugang zu Harrys Beratern zu haben, war eine große Hilfe." Wenn die brünette Schönheit den Kensington Palast in London besucht, müsse sie sich nicht einmal mehr den Sicherheitschecks unterziehen. Sie werde einfach durchgewunken. Harry habe klargemacht, dass Meghan so behandelt werden soll wie jeder andere, der dort lebt.

Meghan Markle verzaubert Prinz Harry. Foto: CapitalPictures/face to face

Auch zur Hochzeit von Kates Schwester Pippa Middleton und ihrem Verlobten James Matthews ist die "Suits"- Darstellerin eingeladen, berichtet "Bang Showbiz". Zumindest zur Feier wird sie ihren Harry begleiten, denn zum Gottesdienst kann sie nicht mitkommen. Ein Insider enthüllte nämlich, dass es die klare Regel gebe, die Royals untersagt, nicht verheiratete Partner zu solchen Events mitzubringen. Na, wenn doch alles so gut läuft, ändert sich vielleicht ja auch dieser kleine Umstand bald für das Paar ...

Prinz Harry Foto: Viennareport