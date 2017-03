Meghan Markle gibt Schauspielerei für Harry auf

Markle spielt in der Serie "Suits" die bildschöne und kluge Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane. Ihr Charakter ist ein essentieller Bestandteil der Erfolgsserie. So ist Zane in "Suits" auch mit dem Hauptdarsteller Mike Ross, gespielt von Patrick J. Adams, verlobt. Doch laut "E! News" ist sie bereit "Suits hinter sich zu lassen" und eventuell sogar "ihre Schauspielkarriere ganz an den Nagel zu hängen". Macht sie all das nur für Harry und das britische Königshaus?

Meghan Markle in ihrer Rolle in "Suits" Foto: Viennareport

Charity statt Karriere

Laut einer anonymen Quelle soll sie noch vor der Beziehung mit Prinz Harry geplant haben, die Schauspielerei für eine Weile auf Eis zu legen, um sich "auf andere weltliche Dinge zu konzentrieren, wie ihre Philanthropie". Mit der Hilfsorganisation "World Vision Canada" reiste sie im Jänner für eine Woche nach Indien, um sich für den besseren Zugang zu weiblichen Hygieneartikeln an Schulen einzusetzen. Ein Jahr zuvor machte sie eine ähnliche Reise nach Ruanda.

Arbeit, die die Seele füttert

Für "Elle UK" schrieb sie eine Reihe persönlicher Essays darüber, wie ihre Mutter sie zu einer globalen Bürgerin erzog: "Ich werde meinen Status als Schauspielerin nutzen, um einen spürbaren Einfluss in der Welt zu hinterlassen. Ich wollte nie eine feine Dame sein. Ich wollte lieber eine hart arbeitende Frau werden. Diese Art von Arbeit bereichert mich und füttert meine Seele."

Wenn man den Gerüchten zu ihrem Karriere- Aus glauben kann, dann wird Markle bald viel Zeit für all die Arbeit haben, die sie bereichert.

Meghan Markle Foto: AdMedia, face to face