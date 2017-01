"Maximilian": Bombastischer TV- Dreiteiler im ORF

Zum Leben erweckt wurde "Maximilian: Das Spiel von Macht und Liebe" von Regisseur Andreas Prochaska und Drehbuchautor Martin Ambrosch, die damit nach Erfolgsproduktionen wie unter anderem "Spuren des Bösen" oder "Das finstere Tal" erneut zusammenarbeiten.

"Maximilian: Das Spiel von Macht und Liebe" Foto: ORF

Tobias Moretti als Kaiser Friedrich III. Foto: ORF

Und auch die Besetzung ist top: Neben Österreichs Schauspielgrößen wie Tobias Moretti als Kaiser Friedrich III. oder Erwin Steinhauer als lüsterner Herr von Halledy, den ein bitteres Ende erwartet, standen im letzten Jahr die Jungstars Jannis Niewöhner und Christa Théret in den Hauptrollen vor der Kamera. Und auch ein Hauch von Hollywood schwebt durch die TV- Produktion. Als Horsemaster zu sehen ist nämlich kein Geringerer als Russell Crowes "Gladiator"- Double.

3000 Komparsen standen für den TV-Dreiteiler vor der Kamera. Foto: ORF

Maria von Burgund will alleine herrschen. Foto: ORF

Unter der Regie von Andreas Prochaska wurde das TV-Event 2015 gedreht. Foto: ORF

Der Dreh war für die Schauspieler eine besondere Herausforderung, plauderte Steinhauer in der "Heute" aus. "Ich wurde mit Silikon übergossen, in Gips gepackt und herausgeklopft. Schließlich meuchelt mich die wütende Meute." Hauptdarsteller Niewöhner hatte seine liebe Not hingegen mit dem Schwert. "Die Schulter hat beim Dreh gelitten."

Jannis Niewöhner als Maximilian I. Foto: ORF

Jannis Niewöhner als Maximilian I. Foto: ORF

Im ORF-Dreiteiler geht es um den "letzten Ritter" Maximilian I. und seine Ehefrau Marie von Burgund. Foto: ORF

Mehr zum Inhalt

Der Tod des reichen Herrschers von Burgund setzt ein gefährliches Spiel in Bewegung. Er hat keinen männlichen Erben, also muss seine schöne und kluge Tochter Maria rasch heiraten. Der König von Frankreich und die mächtigen Bürgerstände setzen sie unter Druck. Kaiser Friedrich braucht Geld für den Kampf gegen die Ungarn. Sein Sohn Maximilian soll um Marias Hand anhalten. Als Maria es wagt, alleine zu herrschen macht sie sich das übermächtige Frankreich zum Feind. Der unbekannte Maximilian aus dem wilden Osten von Europa wird zu ihrer letzten Hoffnung.

Tobias Moretti als Kaiser Friedrich III. Foto: ORF

Die TV-Zuschauer dürfen große Schlachtenszenen erwarten. Foto: ORF

Jannis Niewöhner als Maximilian I. Foto: ORF

"Maximilian: Das Spiel von Macht und Liebe" ist im März im ORF zu sehen. Foto: ORF

"Maximilian: Das Spiel von Macht und Liebe" mit Jannis Niewöhner und Christa Théret Foto: ORF