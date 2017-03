"Maximilian" begeistert im Stil von "GoT"

"Geschichte lebendig machen" - so lautete die Vision von Andreas Prohaska, und dafür wurde weder an Geld noch Aufwand gespart. Fast 15,5 Millionen Euro sollen die Herstellungskosten des Dreiteilers "Maximilian" betragen haben, 3000 Komparsen und Stars wurden in 800 Kostüme und 100 Rüstungen gesteckt, 550 Pferde auf das Schlachtfeld geschickt. Dabei rausgekommen ist ein imposanter Historienfilm, der den Vergleich mit US- Hits wie "Game of Thrones" nicht scheuen muss.