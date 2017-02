Matt Damon: "Habe fast zu weinen angefangen"

Im Interview mit "Entertainment Tonight" erinnert sich Matt Damon an den Moment, als er von seinem Kumpel George Clooney erfuhr, dass dieser Papa werde. "Ich habe mit ihm im letzten Herbst zusammengearbeitet und er nahm mich am Set beiseite und ich muss zugeben, ich habe fast angefangen, zu weinen. Ich habe mich so sehr für ihn gefreut", so der Schauspieler.

Er habe Clooney gefragt, wie weit seine Amal denn sei. "Er sagte: 'In der achten Woche.'" Damon, selbst Vater von vier Kindern, verrät, dass er Clooney daraufhin geantwortet habe: "Bist du völlig verrückt? Erzähl es niemandem sonst! Kennst du denn nicht die Zwölf- Wochen- Regel? Also sei einfach still!" Vier Wochen später habe er seinen Kumpel schließlich gefragt: "Sind wir nicht gut?", und dieser habe daraufhin geantwortet: "Ja, wir sind gut."

Obwohl er glaubt, Clooney habe einen Frühstart hingegelgt, könne er nicht glücklicher für seinen Freund und dessen schöne Ehefrau sein. "Ich freue mich unglaublich für ihn. Sie ist so wunderbar. Mit ihr hat er wirklich den Jackpot abgeräumt, auf der ganzen Linie. Sie ist wirklich eine bemerkenswerte Frau", so der 46- Jährige. "Sie werden wundervolle, fantastische Eltern sein. Diese Kinder sind echte Glückspilze."