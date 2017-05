Mateschitz: Wo Bond drehte, wird jetzt gebaut

Altaussee im steirischen Salzkammergut, der herrliche See und die Seewiese gehören ohne Frage zu den schönsten Plätzen Österreichs. Dass die Locationscouts von "Spectre" dort gelandet sind, ist kein Wunder. Auch nicht, dass Dosen- Milliardär Mateschitz ein Auge darauf geworfen und es gekauft hat. Ein neu gestalteter Gasthausbetrieb soll die Region nun beleben.

Der Altausseer See gehört ohne Frage zu den Naturjuwelen Österreichs. Foto: APA/HERBERT PIRKER

Doch bevor es so weit ist, wird auf dem Areal gebaut. "Die Bauarbeiten sind in vollem Gange", sagt Altaussees Bürgermeister Gerald Loitzl im Gespräch mit krone.at. Gemäß der Naturschutzauflagen würden auf dem Gelände wieder zwei Gebäude "wie früher" entstehen. "Der Plan ist sehr schön", freut sich Loitzl. Wann die Bauarbeiten beendet sind, könne er nicht sagen, "wir rechnen mit einer Fertigstellung bis zum Frühjahr 2018".

Forststraße für Bauarbeiten adaptiert

Die ehemalige Jausenstation auf der Seewiese und eine Gastwirtschaft sind traditionell nur zu Fuß oder über den See erreichbar. Für den 24. James- Bond- Film waren die Filmgeräte für die Außenaufnahmen per Schiff über den See gebracht, das Innere der Hütte war in London im Studio nachgebaut worden.

James Bond Daniel Craig in "Spectre" Foto: AP

Foto: CapFSD/face to face

Um die Bauarbeiten zu ermöglichen, sei in Altaussee eine Forststraße so adaptiert worden, dass eine Zufahrt mit Baugeräten möglich sei, erzählt der Bürgermeister. Im Anschluss werde die Straße wieder zurückgebaut.