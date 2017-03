Martin Leutgeb muss verletzungsbedingt absagen

Danach wurde bei einem Arzt der Riss der Achillessehne diagnostiziert. "Ich bin sehr traurig darüber, dass ich jetzt nicht dabei sein kann", so Leutgeb. Wer an seiner Stelle den zehnten Platz für die am 31. März startende elfte "Dancing Stars"- Ausgabe einnehmen wird und mit Profitänzerin Alexandra Scheriau an den Start geht, soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Martin Leutgeb fällt verletzungsbedingt aus. Foto: APA/HANS PUNZ

Martin Leutgeb und Alexandra Scheriau Foto: APA/HANS PUNZ

Monica Weinzettl: "Bin schon mal übers Parkett gehuscht"

Am Montag durften sich die zehn "Dancing Stars" mit ihren Profipartnern das erste Mal beschnuppern. So wird Kabarettistin Monica Weinzettl ab 31. März mit Florian Gschaider das Tanzbein schwingen - und der hat immerhin die vorangegangene Staffel mit Verena Scheitz gewinnen können. "Ich habe Vorkenntnisse, immerhin war ich vor Jahren in der Tanzschule", meinte Weinzettl verschmitzt. "Auch sonst bin ich sicher mal über das Parkett gehuscht, um niemanden im Weg zu stehen."

Monica Weinzettl und Florian Gschaider Foto: APA/HANS PUNZ

Musiker Norbert Schneider, den Conny Kreuter unter ihre Fittiche nimmt, kann "kaum ordentlich gehen", freut sich aber darauf, "mich so präsentieren zu können. Es nutzt eh irgendwie jeder als Promotion, ich rede halt davon".

Norbert Schneider und Conny Kreuter Foto: APA/HANS PUNZ

Ana Milva Gomes: "Der Ballroom ist was ganz anderes"

Nicht minder musikalisch veranlagt ist Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes, für die an der Seite von Thomas Kraml "ein Traum in Erfüllung geht". An Vorteile durch ihre beruflichen Vorkenntnisse glaubt sie allerdings nicht. "Der Ballroom ist wirklich etwas ganz anderes."

Ana Milva Gomes und Thomas Kraml Foto: APA/HANS PUNZ

Nicht zuletzt auf kulinarische Gemeinsamkeiten hofften wiederum Wettermoderatorin Eser Ari- Akbaba und Tanzprofi Danilo Campisi, bei denen der Schmäh von Anfang an passte. "Es wird sicher bombastisch", ließ der Tänzer seine Vorfreude erkennen.

Eser Ari-Akbaba und Danilo Campisi Foto: APA/HANS PUNZ

Otto Retzer: "Wir werden Vollgas geben!"

Und auch die restlichen Starter schien der Medientermin, auf den nun direkt der Start des Trainings folgt, eher zu beruhigen und auf das Ziel zu fokussieren. "Ich bin schon mitten drin", bekräftigte ein braun gebrannter Otto Retzer seinen Ehrgeiz, mit Roswitha Wieland sehr weit zu kommen. "Wir werden Vollgas geben!"

Otto Retzer und Roswitha Wieland Foto: APA/HANS PUNZ

Tipps von bereits "Dancing Stars"- erprobten Kollegen haben sich unter anderem Ex- Skirennläuferin Nicole Hosp (sie tritt mit Willi Gabalier an) und Moderator Martin Ferdiny (tanzt mit Maria Santner) geholt. "Blasenpflaster zulegen und einen guten Physiotherapeuten", scherzte der gebürtige Salzburger.

Nicole Hosp und Willi Gabalier Foto: APA/HANS PUNZ

Martin Ferdiny mit Maria Santner Foto: APA/HANS PUNZ

Komplettiert wird das Aufgebot heuer von FM4- Moderatorin Riem Higazi, die sich mit Neuzugang Dimitar Stefanin in das Abenteuer stürzt.

Riem Higazi und Ditmar Stefanin Foto: APA/HANS PUNZ

Walter Schachner: "Ich tanze eigentlich alles, nur wie weiß ich nicht"

Ex- Fußballer Walter Schachner muss seine Fähigkeiten am Tanzparkett mit Lenka Pohoralek unter Beweis stellen. "Ich tanze eigentlich alles, nur wie weiß ich nicht", meinte der frühere Sportler. "Aber natürlich sind wir ehrgeizig, wir wollen gewinnen."

Walter Schachner und Lenka Pohoralek Foto: APA/HANS PUNZ

Ob das gelingt, darüber wird auch die Jury urteilen, die sich neu zusammensetzt. Neben Nicole Burns- Hansen und Balazs Ekker urteilen nämlich Ballerina Karina Sarkissova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann.

Das sind die Dancing Stars 2017 Foto: APA/HANS PUNZ

Dancing Stars als Fernsehklassiker

Für ORF- Unterhaltungschef Edgar Böhm steht jedenfalls bereits vor Staffelstart fest: "'Dancing Stars' ist wirklich ein Fernsehklassiker geworden." Seit der ersten Ausgabe 2005 gab es mehr als 100 Shows und Promis, die vor den Augen eines Millionenpublikums ihr Rhythmusgefühl auf die Probe stellten. "Es gab auch viele Veränderungen, es ist ja wichtig, dass immer wieder ein bisschen daran gedreht wird", so Böhm. "Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. 'Dancing Stars' ist 'Dancing Stars'." Und zwar ab 31. März immer freitags um 20.15 Uhr in ORF eins - eine Ausnahme bildet nur das Osterwochenende, da wird am Samstag (15. April) der Ballroom erstrahlen.