Mark Zuckerberg heißt zweite Tochter willkommen

Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan haben eine zweite Tochter bekommen. Der Facebook- Gründer verkündete die Ankunft von Töchterchen August am Montag in einem Facebook- Eintrag. Die Eltern hießen das Baby mit einem Brief willkommen, wie zuvor bei der Geburt von Töchterchen Maxima ("Max") Ende 2015.