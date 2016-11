Marion Cotillard: So war der Sex mit Brad Pitt

In "Allied" geht's zwischen Brad Pitt und Marion Cotillard heiß her. Mitten in einem Sandsturm lieben sich die beiden Schauspieler am Rücksitz eines Autos. Große Gefühle, knisternde Erotik, heißer Sex. Kein Wunder, dass so mancher sich fragte, ob zwischen dem Schauspieler und seiner französischen Kollegin mehr sei als nur ein rein kollegiales Verhältnis.

Brad Pitt und Marion Cotillard in "Allied" Foto: Viennareport

Doch weit gefehlt, wie Cotillard jetzt in einem Interview zum Filmstart in den USA erklärte. Die heißen Szenen waren nämlich bis ins Detail choreographiert. Und das hat auch einen guten Grund, wie die 41- Jährige ausplauderte: "Wenn du genau weißt, was dein Körper macht, kannst du schauspielern und deinen Gefühlen und Emotionen freien Lauf lassen. Dann musst du dich auch nicht fragen, was du als nächstes machst oder ob du dich jetzt auf ihn setzen sollst. Es gibt dir einfach mehr künstlerische Freiheit", so Cotillard ganz offen.

Brad Pitt und Marion Cotillard spielen gemeinsam in "Allied". Foto: Viennareport

Dennoch: Sexszenen, egal mit wem, finde sie immer "äußerst unangenehm", so die Französin, die nach den Schlagzeilen um die Scheidung von Brangelina eine Affäre mit ihrem Kollegen dementierte. Trotz alledem hätten sie und Pitt versucht, die peinlichen Szenen mit Humor zu nehmen, so Cotillard weiter. "Manchmal haben Brad und ich bei den Proben darüber gelacht, weil das alles so komisch war. Man schaut sich an und sagt: 'So, jetzt sitze ich gleich mal auf dir und dann küssen wir uns'."

Brad Pitt und Marion Cotillard in "Allied" Foto: Viennareport

In der letzten Woche zeigte sich Brad Pitt bei der Premiere von "Allied" erstmals, nachdem Angelina Jolie Mitte September überraschend die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hatte, wieder in der Öffentlichkeit. Und dabei zu sehen war, dass die letzten Wochen deutliche Spuren an dem einstigen "Sexiest Man Alive" hinterlassen haben. Zwar lächelte er tapfer, doch äußerlich wirkte er viel magerer als sonst. "Allied - Vertraute Fremde" startet am 22. Dezember in den österreichischen Kinos.

Brad Pitt bei einem Fan-Event für seinen neuen Film "Allied" Foto: Viennareport

