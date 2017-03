Mario Basler: Liebes- Comeback mit Ex- Ehefrau

Als er nach der Trennung von seiner letzten Freundin zurück in die Pfalz und in die Nähe seiner Ex- Ehefrau gezogen sei, seien beide sich wieder näher gekommen: "Iris hatte sich auch gerade von ihrem Freund getrennt", sagte Basler. "Wir haben immer mehr festgestellt, dass wir noch viele Gemeinsamkeiten haben, dass da noch mehr ist."

Mario Basler Foto: Revierfoto/face to face

Ein zweites Mal heiraten wolle er Iris Wittmann aber nicht, erklärte der Ex- Sportler: "Ich war zwei Mal verheiratet, ein drittes Mal soll es eigentlich nicht geben."

Basler und Wittmann waren 1998 bis 2009 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. In seiner Zeit als Fußballer spielte Basler unter anderem für den FC Bayern München und war von 1994 bis 1998 Mitglied der deutschen Nationalmannschaft.