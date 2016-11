Mario Barth will den Gabalier "richtig tätowieren"

Der "Mario Barth Tattoo Salon" am Andreas- Hofer- Platz ist laut dem Unternehmer einer der modernsten in Europa und umfasst 150 Quadratmeter Fläche. 20 bis 25 Mitarbeiter sollen den Kunden ihre Hautverzierungen stechen. Beim Chef kann man ebenfalls Termine vereinbaren. Sie werden auf der Website des Studios bekannt gegeben, erklärte Barth. Vielleicht schon im Jänner könnten die Ersten in Graz unter seine Nadel kommen. Seine Preise seien für jeden erschwinglich, versprach er. Und im Gegensatz zu seinen Terminen in den USA müssen die Grazer derzeit noch keine zwei Jahre Wartezeit einkalkulieren.

Tätowierer Mario Barth mit Paris Hilton und Lindsey Gayle Foto: Viennareort

Barth war zuletzt in der deutschen TV- Show "Pain & Fame" als Juror auf Sixx zu sehen. Außerdem tätowiert er seit dem Frühjahr auch am LKH Graz Brustwarzen nach Operationen. Rund eine Stunde benötigt er dafür. In seinem Studio in Las Vegas habe er in den vergangenen fünf Jahren mehr als 5.000 Brustwarzen- Tattoos angefertigt. In den USA gilt er als Promi- Tätowierer. Zu seinen bisherigen Kunden zählen Lenny Kravitz, Sylvester Stallone, Avril Lavigne, Jason Derulo und Usher. In Graz habe Barth einen Wunsch- Kunden: "Den Andreas Gabalier muss man einmal richtig tätowieren. Wenn er schon ein Rocker ist, braucht er auch die richtige Tätowierung für einen Rocker."

Andreas Gabalier Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

23.11.2016, 14:32 AG/red, krone.at

Im Jahr 1989 hatte Barth in Graz das österreichweit erste Tätowierstudio, das einen Gewerbeschein bekommen hat, eröffnet. In den Jahren danach war er immer öfter in den USA, bis er schließlich 1996 sein Grazer Studio anderen übergab und fortan nur noch in Übersee Tattoos stach. Seit 2008 hat er in Las Vegas eines der größtenStudios.