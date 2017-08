Marie Bäumer wird Romy Schneider spielen

Dass Marie Bäumer der großen Romy Schneider (†43) zum Verwechseln ähnlich sieht, hat die Schauspielerin schon oft gehört. Doch in die Rolle zu schlüpfen schlug sie bislang immer aus. Die 48- Jährige, die 2007 als Buhlschaft in Salzburg für Furore sorgte, meinte in der Vergangenheit in einem "Bild"- Interview: "Es ist die Rolle, die ich niemals spielen werde. Ich finde es anmaßend. Schneider ist eine Legende."