Mariah Carey wiegt bereits 100 Kilo!

Mariah Carey und ihre superknappen Outfits waren schon immer für eine Story gut. Doch wer die letzten Fotos der Sängerin sieht, erkennt: Sie war eindeutig schon einmal besser in Form. Auch bei ihren Shows lässt sie sich zumeist von einigen kräftigen Tänzern auf die Bühne tragen, steht oder sitzt dort dann herum, bewegt sich höchstens behäbig ein kleines bisschen.

Mariah Carey Foto: Hollywood Picture Press/face to

Carey wiegt mittleweile 100 Kilo

Schuld daran sind aber nicht nur die Killer- High- Heels, mit denen die 47- Jährige durch ihre Shows stöckelt, sondern auch ihre massive Gewichtszunahme. Bei einer Körpergröße von 1,73 Meter soll Carey mittlerweile 100 Kilo auf die Waage bringen, berichtet das "OK!"- Magazin. "Alle Kostüme mussten umgenäht werden", verrät ein Mitglied ihrer Crew "RadarOnline". Auch habe die Sängerin nicht mehr die Ausdauer, eine ganze Show durchzustehen.

Mariah Carey soll bereits 100 Kilo wiegen. Foto: www.viennareport.at

Der Wahrheit wolle die Diva jedoch nicht in die Augen schauen, quetscht sich lieber weiterhin in zu enge Glitzerbodys mit zu tiefen Dekolletés. Auch Sport käme für die 47- Jährige nicht infrage. Und ihre Entourage habe nicht den Mut, sie auf das Thema anzusprechen, wie der Insider weiter ausplaudert. "Niemand traut sich, ihr zu sagen, dass sie schlimm aussieht. Denn dann wärst du ganz schnell deinen Job los."

Mariah Carey im Mini-Outfit auf der Bühne in Los Angeles Foto: Viennareport

Fressorgien und Champagnerexzesse

Doch wie konnte es so weit kommen? Angeblich habe Carey das Liebes- Aus mit Milliardär James Packer hart zugesetzt. "Seit der geplatzten Verlobung stopft sie alles in sich hinein, was sie in die Finger bekommt", weiß der Vertraute der Sängerin zu berichten. Aber nicht nur das: Auch mit "kistenweise Champagner" versuche sie ihren Kummer zu ertränken. Das edle Prickelwasser vertrage sich jedoch nicht wirklich mit den Antidepressiva, die Carey seit 15 Jahren schlucken müsse, wird gemunkelt.

Mariah Carey Foto: Walker/face to face

Selbst die On- off- Affäre mit ihrem Background- Tänzer Bryan Tanaka helfe da nichts. Careys Ex- Lover Damion Young weiß auch, was das Problem ist. "Mariah kann nicht allein sein", wird er zitiert. Aber er ist sich sicher: "Mariah braucht keinen Mann, sie braucht eine Therapie!"