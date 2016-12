Mariah Carey: Weihnachtskonzert mit Megadekolleté

Im silbern glitzernden Abendkleid, dessen Ausschnitt ihren Busen kaum halten konnte, sorgte Carey bei so manchem Zuschauer im Beacon Theater für Schnappatmung und Christbaumkugel- Assoziationen.

Mariah Carey Foto: Walker/face to face

Mariah Carey Foto: Walker/face to face

Auch ihr Auftritt im kessen, roten Nussknacker- Kostüm kam an. Seit der Trennung von ihrem Verlobten James Packer zeigt sich die 46- Jährige noch erotischer als zuvor.

Mariah Carey im Nussknacker-Kostüm Foto: Walker/face to face

Ein Grund dafür könnte auch ihr neuer, um 13 Jahre jüngerer Freund sein: Ihr Backround- Tänzer Bryan Tanaka, mit dem sie beim Konzert liebevolle Blicke austauschte.

Mariah Carey und Bryan Tanaka Foto: Viennareport

Der Schönling schwärmte gerade über sie: "Ich hatte schon immer etwas für Mariah übrig. Ich liebe sie so sehr. Irgendwas hat uns damals gemeinsam verbunden und da war diese gegenseitige Bewunderung. Sie hat etwas in mir gesehen, dass sogar ich am Anfang nicht erkannt habe, von da an war es vorbei. Es war in Stein gemeißelt, dass wir auf irgendeine Weise verbunden sein würden ..."