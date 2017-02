Mariah Carey verbrennt 250.000- Dollar- Brautkleid

Mariah Carey ist eindeutig keine Frau für halbe Sachen. Das beweist die Diva jetzt in ihrem neuen Videoclip zum Song "I don't". Darin rechnet die 46- Jährige nämlich mit der Liebe zu dem australischen Milliardär James Packer ab - und das mit so viel Drama, wie es sich für eine Diva gehört.

Für den Dreh verbrannte die Sängerin nämlich kurzerhand ihr Hochzeitskleid, bei dem es sich laut "TMZ" tatsächlich um das Valentino- Kleid, das Carey für ihre geplante Hochzeit mit dem 49- Jährigen schneidern ließ, handelt. Somit gingen bei dem Dreh wohl stolze 250.000 Dollar in Flammen und Rauch auf.

Und auch sonst zeigt sich Mariah in dem Clip von ihrer besonders heißen Seite. In superknappen Outfits mit XXL- Dekolleté scheint die Diva ihrem Ex sagen zu wollen: "Schau her, was dir ab jetzt entgeht!"

Dabei hat Mariah Carey ja schon wieder Ersatz für ihren Milliardär gefunden. Seit der Trennung turtelt die Diva nämlich mit ihrem Background- Tänzer Bryan Tanaka (33). Wie lange diese Liebe hält? Wir sind gespannt ...

