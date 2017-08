Mariah Carey oben ohne auf Magazin- Cover

Anlässlich ihrer Shows in Las Vegas hat sich Mariah Carey jetzt zu einem sexy Fotoshooting für das "Paper"- Magazin überreden lassen. Am Cover präsentiert sich die 47- Jährige oben ohne, lässt lediglich ihre langen Locken über die pikanten Stellen fallen. Ansonsten trägt die Diva nur eine auffällige Kette, die sich vom Hals über ihre Brust und Taille schlingt, sowie ein Höschen und Netzstrümpfe.

Aber auch im Inneren des Hefts kriegen die Fans der Sängerin einiges zu sehen. In einem Glitzer- BH samt Krönchen und Korsage ist von den kolportierten überschüssigen Kilos recht wenig zu sehen. Ob bei den Bildern etwa ein Profi in Sachen Photoshop die Hand angelegt hat, munkeln die Fans in den Kommentaren auf Instagram.

Die letzten Fotos von ihren Konzerten sprechen nämlich eine andere Sprache. In den letzten Monaten soll Carey nämlich ordentlich zugelegt haben, seit der Trennung von ihrem Milliardär James Packer einem regelrechten Frustessen verfallen sein. Doch von bösen Gerüchten hat sich die Sängerin ja noch nie von ihrem Weg abbringen lassen ...