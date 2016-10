Mariah Carey: Kein Sex mit James Packer?

Ein Insider berichtete nun gegenüber "TMZ", dass die Sängerin keinen Sex mit James Packer wollte, bevor sie nicht offiziell Mann und Frau wären. Tatsächlich soll das Paar in "getrennten Räumen" geschlafen haben und nur beschränkt Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Mehr als Küssen sei nie zwischen den beiden gelaufen. Schon ihr Ex- Ehemann Nick Cannon verriet, dass die 46- Jährige vor der Eheschließung keine Intimitäten mit ihm ausgetauscht habe.

Mariah Carey Foto: MediaPunch/face to face

Der Insider bezeichnete Carey als "traditionelles Mädchen" und folglich sei es auch vollkommen ausgeschlossen, dass sie eine Affäre mit dem Choreografen Bryan Tanaka hatte. Es wird nämlich gemunkelt, dass sich die Künstlerin und ihr Tänzer sehr nahe gekommen sind - so nahe, dass ihr Verlobter rasend vor Eifersucht gewesen sei und sie sich immer wieder deswegen gestritten hätten. Getrennt haben soll sich das Paar nach einem heftigen Streit im September.

Mariah Carey mit ihrem Background-Tänzer Brian Tanaka Foto: www.viennareport.at

Ein Vertreter der Musikerin unterstrich jedoch, dass die beiden derzeit lediglich eine Beziehungspause einlegen würden. Es könnte also durchaus sein, dass sich die beiden ehemaligen Turteltauben wieder zusammenraufen. Am Donnerstagabend wurde die Sängerin zudem mit ihrem zehn Millionen Dollar teuren Verlobungsring bei einem Dinner in Malibu gesichtet.

Mariah Carey Foto: face to face