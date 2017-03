Mariah Carey denkt über Brustverkleinerung nach

Die 46- Jährige ist dafür bekannt, sich gerne in enge Outfits zu zwängen und ihre Vorzüge selbstbewusst zur Schau zu stellen . Nun aber möchte sie ausgerechnet ihre volle Oberweite verkleinern lassen.

Ihre neue Liebe soll sie umgestimmt haben: "Sie findet sich zu dick und glaubt, dass ihr großer Busen sie noch dicker aussehen lässt. Für ihren neuen Freund möchte Mariah in guter Form sein." Ihr neuer Freund ist Bryan Tanaka, ein 33- jähriger Tänzer. Seit Oktober datet die Sängerin den jungen Mann.

Der Vater ihrer zwei Kinder, Nick Cannon, glaubt jedoch nicht an die aktuelle Romanze, sondern vermutet, dass die Beziehung einfach mehr Quoten bringen soll. In einem Interview mit der Radioshow "Sirius XM" meinte er: "Ich lasse mich darauf nicht ein. Es fühlt sich an, als ob sie die Story geschrieben haben. Dieser Sch*** ist wie in einer Seifenoper."

Mehr schweigend als singend: Mariah Carey bei ihrem Auftritt am Times Square Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

