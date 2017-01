Marc Terenzi ist Dschungelkönig 2017!

Die Freude war riesig, als sich Marc Terenzi am Samstagabend nach zwei anstrengenden Wochen und einem spannendem Finale im australischen Urwald von den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich zum elften Dschungelkönig krönen lassen durfte. "Wow, danke schön", war der Sänger aber dennoch ein bisschen überrascht über den Sieg. "Ich bin totally geflashed", zeigte sich Marc völlig aus dem Häuschen und dankte seinen Fans für die Unterstützung. "Das ist unglaublich und unvergesslich."

Marc Terenzi Foto: RTL

Ehre, wem Ehre gebührt, fanden auch die fairen Verlierer, die im Finale die Dschungelkrone zum Greifen nah hatten. "Ich bin stolz, dass ich so weit gekommen bin und dass mich so viele Leute unterstützt haben", erklärte Florian nach seinem Dschungel- Aus. Und auch Hanka, die von den Zuschauern auf den zweiten Platz gewählt wurde, war froh, überhaupt so weit gekommen zu sein.

Hanka Rackwitz Foto: RTL

Florian Wess Foto: RTL

Die letzten Dschungelprüfungen

Zum allerletzten Mal mussten am Samstagabend alle drei verbliebenen Camper zur Dschungelprüfung antreten. Hanka landete im Eisbecher und musste sich in ihrer Prüfung "Uff!" nicht nur mit Schleim, sondern auch mit Fisch- und Fleischabfällen sowie Kakerlaken, Mehlwürmern und Grillen übergießen lassen, um an ihre fünf Sterne zu kommen.

Bei ihrer Dschungelprüfung wurde Hanka mit allerlei Ekelhaftem überschüttet. Foto: RTL

Tapfer erkämpfte Hanka bei ihrer letzten Dschungelprüfung alle Sterne. Foto: RTL

"Ächz!" hieß es dann für Marc in seiner allerletzten Dschungelprüfung. Und die entpuppte sich für das Ex- Boyband- Mitglied zum echten Horror, musste er doch Kuheuter, Krokodilvagina, pürierte fermentierte Eier, eine lebende Spinne und Kamelhirn runterschlucken. "Holy fucking shit! Das kann ich nicht essen", stöhnte Marc da doch das eine oder andere Mal und holte für das letzte Abendmahl im Camp nur zwei Sterne.

Die lebende Spinne hat Marc verweigert. Foto: RTL

An den Kuheutern hatte Marc schwer zu schlucken. Foto: RTL

Marc musste unter anderem Kamelhirn essen. Foto: RTL

Mit Spinnen, Ratten und Mehlwürmern ausharren musste schließlich Florian in seiner letzten Prüfung "Doing!". Trotz seiner panischen Angst vor Spinnen hielt der It- Boy aber tapfer durch und sammelte alle fünf Sterne.

Florian musste für seine letzte Dschungelprüfung in eine Höhle kriechen. Foto: RTL

Florian war nahe eines Nervenzusammenbruchs. Foto: RTL

Florian zwischen Ratten und Kakerlaken bei seiner Dschungelprüfung Foto: RTL

Zur Belohnung für die Strapazen der letzten zwei Wochen gab's für die Camper schließlich ein richtiges Festmahl mit drei Vorspeisen, einer Hauptspeise und drei Nachspeisen. Außerdem durften sich Hanka, Marc und Florian über eine persönliche Überraschung und einen Wunschdrink freuen.

Die drei Finalisten bei ihrem letzten Abendmahl im Dschungel Foto: RTL

Hanka, Florian und Marc Foto: RTL

