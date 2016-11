"Mama Waltz" präsentierte in Wien ihr Buch

"Ich erkläre darin meinen Beruf als Bühnenbildnerin und was ich da so erlebt habe. Dazwischen hab ich ja auch noch vier Kinder bekommen!"

Schon immer hatte die 91- Jährige gewusst, dass ihr Sohn die Aufmerksamkeit suchte. "Er war hochbegabt, das sagten alle. Alle Kinder waren durch mein Umfeld beeinflusst." Waltz- Urbancic arbeitete mit all den großen Regisseuren, das erzählte sie uns bei der Buchpräsentation im Thalia auf der Wiener Landstraße. So war es klar, dass ihre vier Kinder auch in der Branche Fuß fassen würden: "Nur einer hat Jus gemacht und arbeitet heute in einem großen Konzern."

Mit dem Oscar von Christoph habe sie aber nicht gerechnet: "Er hatte ja schon eine lange Karriere hinter sich, bevor er so durchgestartet ist." Gerade hat sie ihn in Los Angeles besucht: "Unsere Beziehung hat sich durch seinen Durchbruch nicht verändert."