Maisie Williams: Hauptrolle im "X- Men"- Spin- off

Als rebellische Arya Stark in der HBO- Fantasy- Serie "Game of Thrones" feierte Maisie Williams ihren Durchbruch. Nun hat die 20- Jährige eine Hauptrolle im "X- Men"- Spin- off "New Mutants" ergattert. Wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, soll die Britin neben Jungstar Anya Taylor- Joy (21) - bekannt aus "The Witch" und "Split" - eine Mutantin verkörpern.