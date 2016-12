"Mädl aus der Vorstadt"- Premiere in der Josefstadt

Im Theater in der Josefstadt hatte am Donnerstagabend Michael Schottenbergs Inszenierung von Johann N. Nestroys "Das Mädl aus der Vorstadt" Premiere: In den Hauptrollen spielten Martin Zauner, Michou Friesz und Matthias Franz Stein als Gigl, der sich in das arme Mädchen Thekla (Daniela Golpashin) verliebt.