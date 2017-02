Madonna zeigt zum ersten Mal ihre Zwillingsmädchen

"Ich kann offiziell bestätigen, dass der Adoptionsprozess der Zwillingsschwestern aus Malawi abgeschlossen ist und ich bin überglücklich, dass sie jetzt Teil unserer Familie sind", schreibt Madonna zu dem Schnappschuss. "Ich bin unendlich dankbar denen gegenüber, die uns in Malawi halfen, es möglich zu machen und ich bitte die Medien, unsere Privatsphäre während der Übergangszeit zu akzeptieren. Danke an all meine Freunde, meine Familie und mein großes Support- Team für eure Unterstützung und eure Liebe!"

Die Nachricht kommt, nachdem bereits von offizieller Stelle durch den Gerichtssprecher Mlenga Mvula bestätigt wurde, dass Madonna, die bereits die Kinder Lourdes (20), Rocco (16), David (11) und Mercy (11) großzieht, die Erlaubnis erhalten hatte, die Kinder zu adoptieren. Mvula sagte laut "Bang Showbiz": "Madonna strahlte Fröhlichkeit aus. Sie lächelte, als sie den Gerichtssaal verließ und dann fuhr sie mit den Mädchen weg."

Madonna mit ihren Kindern Lourdes, Rocco, David und Mercy im Skiurlaub Foto: face to face

Die Zwillinge, deren Vater und Onkel im Gerichtssaal anwesend waren, wurden nach dem Tod ihrer Mutter von ihrer Großmutter versorgt, die die Kleinen vor zwei Jahren jedoch in ein Waisenhaus gab, da sie sich nicht um sie kümmern konnte.