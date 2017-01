Madonna legt's beim Skifahren auf den Hintern

Auf der Bühne macht Superstar Madonna so schnell keiner etwas vor. Beim Skifahren macht die "Queen of Pop" aber eine weit weniger gute Figur. Statt Wedeln in der weißen Winterpracht von Verbier in der Schweiz gibt's Stemmbogen und einen fast schon filmreifen Sturz - und das auf der Kinderpiste. Ganz schön peinlich!