Madonna: Doch Adoption von Zwillingsmädchen

Ein Gericht im afrikanischen Malawi hat US- Popstar Madonna die Adoption von Zwillingen erlaubt. Sie habe die Genehmigung erhalten, die zwei vier Jahre alten Mädchen namens Esther und Stella zu adoptieren, sagte Gerichtssprecher Mlenga Mvula vom Gericht in Lilongwe am Dienstag. Ende Jänner hatte ein Sprecher der Sängerin noch Angaben dementiert, die 58- Jährige hege neue Adoptionspläne aus Malawi.