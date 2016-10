Madonna: "Blowjob für jeden Hillary- Wähler!"

Der Wahlkampf in den USA geht in die letzte Runde. Und auch die Promis mischen da freilich kräftig mit und geben ihre Wahlempfehlungen ab. Ein ganz besonderes "Wahlzuckerl" hat sich da Madonna ausgedacht. Bei einem Auftritt im Madison Square Garden in New York versprach die "Queen of Pop" jedem, der sein Kreuzerl bei Hillary Clinton macht, einen "Blowjob".