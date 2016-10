Maddox hat sich nun doch mit Brad Pitt getroffen

Ein Insider behauptet, bei den ersten Treffen von Pitt und den Kindern sei der Teenager nicht dabei gewesen: "Er entschied sich, nicht zu gehen, und blieb bei Angie." Und weiter: "Mad hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Er sieht sich selbst nicht wirklich als Brads Sohn und will ihn nie wieder sehen."

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Sohn Maddox Foto: AP

Erstes Treffen fand Mittwoch statt

Offenbar hat Maddox seine Entscheidung nun aber doch überdacht. Wie "TMZ" von einer anderen Quelle erfahren haben will, hätten sich Brad Pitt und sein Sohn am Mittwoch endlich gesehen - allerdings in Anwesenheit eines Therapeuten.

Brad Pitt und Angelina Jolie Foto: MARK RALSTON/AFP/picturedesk.com

FBI befragte Jolie und die Kinder

Im letzten Monat eskalierte ein Streit zwischen Maddox und Pitt in einem Privatflugzeug, bei dem Pitt ihm angeblich in alkoholisiertem Zustand eine Ohrfeige verpasst haben soll. Daraufhin hatte sich sogar das FBI eingeschaltet. Nachdem es zuerst hieß, die Ermittlungen seien eingestellt, berichtet "TMZ" nun, zwei Agenten hätten Jolie und die Kinder mehr als drei Stunden zu dem Vorfall in der Luft befragt. Insidern zufolge soll es sich derzeit aber nicht um offizielle Ermittlungen handeln. Die Bundesbehörde prüfe lediglich, ob es nötig sei, weitere Unersuchungen einzuleiten, so die Promi- Plattform.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Nach kalifornischem Gesetz haben Kinder über 14 Jahren das Recht, sich über gerichtliche Sorgerechtsreglungen hinweg zu setzen und sich für ein Elternteil zu entscheiden.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport