Madame Tussauds: Trump als Wachsfigur schon im Amt

Noch ist Donald Trump (70) nicht ins Amt eingeführt, doch bei Madame Tussauds in London hat die Wachsfigur des designierten US- Präsidenten den Amtsvorgänger Barack Obama bereits ersetzt. Mitarbeiter des Museums platzierten die Figur in einer Kulisse des Weißen Hauses. Trump wird am Freitag in Washington als 45. US- Präsident vereidigt.