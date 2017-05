Lungen- OP bei "Rolling Stone" Ron Wood

Die Läsion sei im Rahmen einer Routine- Untersuchung entdeckt worden, heißt es in dem Statement vom Management des Musikers weiter. Die Europa- Tour der Band, die am 9. September startet und sie am 16. September nach Spielberg führt - Tickets gibt's noch hier! -, soll planmäßig stattfinden.

Foto: AFP/Jack Guez

Gemeinsam bringen es die Rolling Stones im September immerhin schon auf stolze 293 Jahre - aber das ist für Mick Jagger, Keith Richards, Wood und Charlie Watts noch lange kein Grund, leiser zu treten. Sie versprechen das volle Hitfeuerwerk - von "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice" oder "Brown Sugar" bis hin zu neueren Songs und einigen Überraschungen.

Sechsjacher Vater und neunfacher Großvater

Wood, der am 1. Juni 70 Jahre alt wird, ist sechsjacher Vater und neunfacher Großvater. Der Gitarrist hat vier Kinder aus früheren Beziehungen - Jesse ist der Sohn aus der Ehe mit seiner ersten Ehefrau Krissy Wood, Tochter Leah und Sohn Tyrone entstammen seiner Ehe mit Jo Wood, außerdem adoptierte er Jos Sohn Jamie -, die Zwillinge hat er mit seiner 37- jährigen Ehefrau Sally Wood. Mit ihr ist er seit 2012 verheiratet.