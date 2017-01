Lugners "Kolibri": "Schäm dich, alter Mann!"

Frisch geschieden von seiner Ex- Frau Cathy wartet Richard Lugner nicht lange darauf, bis er eine neue schöne Frau an seiner Seite hat. Und so feierte "Mörtel" vor Kurzem mit seiner Ex Bahati Venus auf dem Zuckerbäckerball. Doch die schöne Ballnacht mit dem 84- Jährigen hat für "Kolibri" jetzt einen bitteren Nachgeschmack. Wie sie jetzt nämlich im Interview mit "Promiflash" wettert, schuldet ihr der Society- Baulöwe noch immer einen Batzen Geld.