Lugners: "Cathy ist Abschaum und der letzte Dreck"

Der Haussegen bei Cathy und Richard Lugner hängt schon länger schief. Spätestens seit ihrem Einzug ins "Promi Big Brother"- Haus und Cathys tränenreicher Lebensbeichte wissen das auch die Fans des ungleichen Promi- Paares. Jetzt macht die 26- Jährige im Interview mit dem deutschen Promi- Magazin ihrem Ärger erneut Luft. Für die Probleme in ihrer Ehe mit "Mörtel" macht sie nämlich auch einen Teil seiner Familie verantwortlich.

"Abschaum und der letzte Dreck!"

"Von Anfang an hat mich sein Umfeld niveaulos und letztklassig behandelt", so "Spatzi" ganz offen über die letzten zwei Jahre an der Seite des umtriebigen Society- Baulöwen. Sie sei beleidigt worden und man habe ihren Ehemann gegen sie aufgehetzt, erklärt Cathy weiter. "Ich sei Abschaum und der letzte Dreck", erinnert sich das Ex- Bunny zurück. "Sie drohten, wenn er mich heiratet, würden sie den Kontakt zu ihm abbrechen. Er wurde terrorisiert mit SMS und Anrufen."

Aber auch an ihrem Gatten lässt Cathy, die durch ihre Teilnahme an der Container- Show im September für reichlich Schlagzeilen sorgte, kein gutes Haar. Er habe die Sticheleien nämlich einfach hingenommen, erläutert sie, habe "nicht ein einziges Mal auf den Tisch gehauen und sie in ihre Schranken gewiesen". "Stattdessen hat er seinen Stress an mir ausgelassen", klagt die Mama einer Tochter.

Cathy wohnt noch bei Richard

Doch was ist jetzt wirklich dran an den Gerüchten um eine Ehekrise? Ausgezogen sei sie aus der Villa im Nobelbezirk Döbling nicht, dementiert Cathy die Gerüchte, sie wohne jetzt in einem Haus am Rande Wiens. Alle ihre Sachen seien noch im gemeinsamen Heim. Doch momentan herrsche Eiszeit zwischen den Eheleuten: "Wir schlafen im selben Bett, allerdings ohne Zärtlichkeiten. Wir reden nicht miteinander, sehen uns kaum."

Das Problem: Nach der Hochzeit hätte "Mörtel" seine charmanten Züge schnell verloren. Vor allem, dass er gerne mit anderen Frauen flirte, sei ihr ein Dorn im Auge. Deshalb versuche sie, ihren Ehemann dazu zu bringen, über die Ehe nachzudenken, so die kurvige Blondine abschließend im Interview. "Ich war und bin ihm eine gute Ehefrau gewesen. Im Gegensatz zu seinem Umfeld liegt mir wirklich etwas an ihm. Das müsste er eigentlich wissen."

Richard Lugner im Adabei- Talk: "Habe aus Liebe geheiratet und bin verheiratet!"