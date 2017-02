Lugner schnupft und hustet vor Opernball

Mal schauen, wie groß die Freude über den gerade erfolgten Verkauf ihres Hauses in Los Angeles (Kurt Russell und Hwan bekamen 6,5 Millionen Euro) sein wird, wenn sie ihren verschnupften und hustenden Gastgeber trifft. Seit zwei Monaten wird Mörtel nicht und nicht fit. Mal schauen, was Frau "Horn" alles aus Wien mitnimmt, wenn sie am Sonntag zu den Oscars ankommt ...

Goldie Hawn Foto: AFP

Schiller fühlt sich nicht in Stimmung

Ein Vierteljahrhundert lang war Charity- Lady Jeannine Schiller ohne Unterbrechung auf dem Ball der Bälle. Heuer nicht mehr. "Ich fühle mich nicht danach. Ich habe sogar meine Karten zurückgegeben", seufzt sie uns in Telefon. Ob wir uns Sorgen machen müssen? "Nein, alles in Ordnung. Mein Mann sagt eh, dass ich mich spätestens am Tag danach ärgern werde."

Jeannine Schiller Foto: Starpix/Alexander TUMA

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung