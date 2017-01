Lugner nach Krebstherapie: "Geht mir relativ gut"

"Es ist gut, dass ich alleine Urlaub mache. Ich schlafe sehr viel", meinte der Baumeister im Gespräch mit der APA. Kraft wird Lugner auch brauchen, steht am 23. Februar doch erneut der Wiener Opernball an.

Richard Lugner Foto: APA/Herbert P. Oczeret

Welcher Promi ihn begleiten wird, ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Seinen diesjährigen Gast will "Mörtel" nämlich erst am 1. Februar bei einer Pressekonferenz in der Lugner City präsentieren.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Ob der umtriebige Society- Baumeister, der seit Ende November wieder offiziell Single ist, von Mitgliedern seiner Familie zu dem Fest begleitet wird, steht noch nicht fest. Klar ist lediglich, dass seine Ex- Ehefrau Cathy keinen Platz in der Loge des Baumeisters haben wird. "Sie ist eh schon in Berlin", sagte Lugner. Der Ball selbst ist übrigens schon ausverkauft.