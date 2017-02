Lugner machte es sich in falscher Loge bequem

Für Richard Lugner war es "der schönste Opernball" überhaupt. Mit seinem Gast Goldie Hawn war Lugner derartig glücklich, dass er mitunter einer Grinsekatze glich. Und das trotz eines - zugegeben doch etwas peinlichen - Hoppalas. Gemeinsam mit der Schauspielerin schlich sich der 84- Jährige nämlich über einen Seiteneingang in die Oper, vermied auf ihren Wunsch das Gedränge auf der Feststiege und verschanzte sich dann in "seine" Loge, um keine Interviews geben zu müssen.

Dichtes Gedränge um Goldie Hawn und Richard Lugner Foto: Viennareport

Doch dann der Schock für Mörtel! Er hatte es sich mit Goldie in der Loge eines anderen bequem gemacht. Der Grund für den Fauxpas, der von den ATV- Kameras für die Nachwelt aufgezeichnet wurde: Der auf dem Society- Parkett sonst recht trittsichere Baumeister hatte sich im Eifer des Gefechts im Stockwerk vertan.

Richard Lugner und Goldie Hawn in der Loge mit Heribert Kasper Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Goldie nahm Hoppala gelassen

Nur gut, dass die 71- Jährige ihrem Gastgeber den ungeplanten Umzug nicht übel nahm, sondern sogar lachend Erinnerungsfotos mit ihrem Smartphone knipste. Und endlich in der richtigen Loge angekommen, genoss Hawn den Opernball in vollen Zügen.

Richard Lugner und Goldie Hawn sind tiefenentspannt. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Tänzchen oder doch kein Tänzchen? Das war die Frage, die Lugner zudem kurz vor der Mitternachtsquadrille beschäftigte. Denn eigentlich hätte der Baumeister noch gern mit Goldie Hawn, die immerhin ausgebildete Balletttänzerin ist, das Tanzbein geschwungen. Doch irgendwie wollte er es nicht bis zum Tanzparkett schaffen ...

Trotz der einen oder anderen kleinen Hindernisse beendete Lugner den Opernball 2017 in absoluter Glückseligkeit. So einen Gast wie Goldie habe er einfach noch nie gehabt, schwärmte Mörtel gegenüber der APA: "Sie ist lustig, sie ist freundlich, sie ist pünktlich, sie macht Schmähs. Super." Und so nahm der Baulöwe seinem neuen Lieblingsgast auch den frühen Abschied nicht übel. Sie hatte auch einen guten Grund, da ihr Flieger am Freitagfrüh wieder in Richtung Los Angeles abhob. "Das darf sie auch, sie war wirklich sehr freundlich", so ein überglücklicher Mörtel abschließend.

Goldie Hawn mit Richard Lugner in der Loge Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mehr zu Lugners Logen- Hoppala sowie zu seinem Abend mit Goldie Hawn zeigt ATV am Freitag ab 19:30 Uhr in der Sendung "Lugner am Opernball 2017: Stress am Ball".