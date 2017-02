Lugner: "Cathy hatte ehestörende Beziehungen"

Am Deutschen Filmball trafen die Ex- Eheleute Richard und Cathy Lugner nach der Scheidung Ende November zum ersten Mal aufeinander. Die Stimmung: alles andere als gut. Anstatt sich mit Respekt zu begegnen, würdigten Mörtel und "Spatzi" sich keines Blickes. "Ich habe sie nicht gegrüßt, sie ist an mir vorbeigezischt, hat uns aus der Ferne beobachtet und ist dann nochmal vorbeigekommen", schildert der 84- Jährige, der in Begleitung mit seiner Ex Nina "Bambi" Bruckner in München war, die Situation bunte.de.

Richard und Cathy Lugner streiten auch nach der Scheidung weiter. Foto: APA/Herbert Pfarrhofer, facebook.com/cathylugner

"Sie hatte ehestörende Beziehungen"

Warum die Stimmung zwischen ihm und seiner Ex so schlecht ist, darauf hat der Society- Baumeister freilich auch eine Antwort. "Sie ist wohl eifersüchtig, sie meint immer, dass ich ehestörende Beziehungen hatte, dabei hatte sie diese ehestörenden Beziehungen!", wirft er Cathy vor. "Nach dem 'Promi Big Brother' ist sie sechs bis sieben Mal nach Deutschland gefahren und hat sich da für drei bis fünf Tage mit jemandem getroffen. Das war in der Zeit der Ehe, und in der Ehe verbringt man die Zeit mit dem Partner", zeigt sich Mörtel noch jetzt tief getroffen über den angeblichen Betrug seiner schönen Ex- Gattin.

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wer der Nebenbuhler war, das verrät Lugner nicht. Cathy sei mit diesem aber öffentlich unterwegs gewesen, so der laut eigenen Angaben Gehörnte. "Ich habe sie danach angerufen, sie hat nicht abgehoben. Danach ist sie in das Haus gefahren, das ich ihr gekauft habe, hat nur etwas abgeholt, ohne mit mir zu reden." Danach habe ihr wohl ihr Anwalt geraten, dass sie Zeit mit ihm verbringen müsse, so der Baulöwe abschließend.

Foto: Viennareport

Cathy warf Lugner Ehebetrug vor

Bereits nach der Scheidung packte Cathy Lugner aus und behauptete, ihr Richard habe noch während der Ehe eine andere Frau getroffen. "Ich weiß nur, dass sie ungefähr in meinem Alter sein muss, höchstens 30", verriet die 27- Jährige ebenfalls der "Bunte". "Wegen ihr kam es ja im Oktober zum Streit zwischen Richard und mir." Und zeigte sich niedergeschlagen: "Ich bin enttäuscht, dass Richard nicht um mich gekämpft hat."

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Foto: Viennareport

Cathy und Richard Lugner bei der Hochzeit im September 2012 Foto: APA/HERBERT NEUBAUER