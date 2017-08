Lugner: 85er mit "Schweinderl" und Heiratsantrag

Und weiter: "Am nächsten Tag haben wir den Jürgen Drews besucht und waren bei der Micaela Schäfer, die hat sich nicht nackig gemacht", so sein Reisebericht. Warum der Ex- Freund seiner Tochter Jacqueline, Helmut Werner, auch mitmischte? "Na ja, der hat sich da reingepresst, der will halt auch bei der Serie dabei sein. Meine Tochter will ja, dass wir keinen Kontakt haben ..."

Für die ATV-Kameras wurde Lugners 85er (eigentlich am 11.10.) unter Palmen vorgefeiert. Foto: Privat

Lugner mit Sonja "Käfer" Schönanger, Nina "Bambi" Bruckner, Daniela Kennedy und Jürgen Drews Foto: Privat

Micaela Schäfer mit "Käfer" Foto: Privat

Dienstagnachmittag kam der rüstige Baumeister samt seinem Streichelzoo wieder in Wien- Schwechat an. Von der "Krone" empfangen, posierte er mit "Käfer", Daniela und der frischverlobten "Bambi". Verlobt? Richtig gelesen. Aber nicht Lugner ging erneut auf die Knie, sondern "Bambis" Senad stellte ihr noch einmal in der Ankunftshalle und mithilfe der gemeinsamen Kinder Larissa und Lionel die Frage aller Fragen. Und das fand sogar der Mörtel ein bisserl rührend.

"Bambi", Lugner, Daniela und "Käfer" (in Wien- Schwechat gelandet Foto: KRISTIAN BISSUTI

In der Ankunftshalle überraschte "Bambis" Freund Senad seine Liebste mit einem Heiratsantrag.â002 Foto: KRISTIAN BISSUTI

Übrigens hat Lugner noch etwas Besonderes im Gepäck: "Eine US- Produktionsfirma will mit mir eine Serie drehen."

Adabei Lisa Bachmann, Kronen Zeitung